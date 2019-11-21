Трамп пообещал обнародовать данные о своих финансах до выборов

Президент США Дональд Трамп пообещал, что опубликует данные о своих финансах до предстоящих президентских выборов.

Об этом он написал в своем Twitter.

Он пояснил, что представит доказательства своей невиновности в связи с продолжающейся «охотой на ведьм», открытой демократами.

«То, что они делают, — незаконно. Но я чист, и когда я опубликую свою финансовую отчетность перед выборами, это все прояснит», — написал он.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп похвастался отличным здоровьем в 73 года

— Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования