Две трети россиян считают, что стране нужна партия власти, продемонстрировали итоги исследования ВЦИОМа и Института развития парламентаризма «Прекрасная «Единая Россия» будущего».

Данные опроса публикует в четверг принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Данные исследования свидетельствуют, что только четверть россиян считает, что необходимость в партии власти отсутствует.

Кроме того, девять из десяти россиян полагают, что такая партия должна нести большую ответственность перед избирателями, чем остальные партии.