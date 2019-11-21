Президент Эстонии считает Россию самым трудным партнером

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
РИА «Новости»

Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что готова вести переговоры даже с «самым трудным партнером», имея в виду российскую сторону. Об этом он сказала в интервью EurActiv.

По ее словам, с Россией трудно вести дела, так как страна якобы не выполняет обещания и взятые на себя обязательства по разным вопросам на международной арене.

Она заявила, что России все равно даже на свои подписи на международных документах. Это натолкнуло НАТО на мысли, что в общении с Россией всегда существуют некие риски.

Кальюлайд также обвинила российскую сторону в постоянно вырастающем числе военных на западных границах с Эстонией.

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