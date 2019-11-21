Зеленский поведал о попытке Назарбаева устроить ему тет-а-тет с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что во время его встречи с первым лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым ему предлагали «тет-а-тет» с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, они с Назарбаевым говорили об установлении мира в Донбассе. В какой-то момент экс-глава Казахстана посоветовал ради улучшения украинско-российских отношений провести встречу «тет-а-тет» с Путиным.

Зеленский ответил коллеге, что готов к любым форматам для достижения мира в Донбассе и возврата Крыма.

Также он отметил, что главным форматом для Украины сейчас является «нормандский».

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