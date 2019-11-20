Комитет ООН принял резолюцию с призывом к США выдать визы дипломатам из России

Шестой комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию с призывом к США прекратить невыдачу или задержку виз дипломатам нескольких стран, включая Россию, участвующих в мероприятиях всемирной организации. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что решение было принято консенсусом без процедуры голосования.

В принятом документе говорится, что Генассамблея рассчитывает на оперативную и своевременную выдачу виз, для всех представителей государств-членов, для того, чтобы все лица, участвующие в работе, могли максимально быстро приступить к выполнению своих обязанностей, а также представители стран-участниц могли приезжать в Нью-Йорк по официальным делам ООН.

В декабре бумага будет рассмотрена всей Генассамблеей. Уточняется, что ее результаты обычно схожи с позицией комитета.

Ранее некоторым делегатам из России посольство США отказало в выдаче виз, запрос на получение которых направлялся с целью участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходила с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.

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