Сподвижник Зеленского предложил Киеву извиниться перед жителями Донбасса

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо заявил о необходимости восстановить диалог с жителями региона. Об этом сообщает издание «Укринформ».

«Пришло время исправлять ошибки, прощать и просить прощения. <...> Самое главное — это желание вернуть не только территории, но и людей», — заявил Сивохо.

Политик призвал поменять «понятийный аппарат», сформировавшийся за последние пять лет, а также отказаться от штампов «сепары-укры».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен обсудить на встрече в «нормандском формате» конкретные сроки по возвращению самопровозглашенных ДНР и ЛНР под контроль Киева. Он отметил, что необходимо разработать государственную стратегию по реинтеграции Донбасса и Крыма.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Украине придумали план «ментального возвращения» жителей Донбасса

— «Не подведу»: Киев поставил на Донбасс бывшего игрока КВН