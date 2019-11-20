Президент России Владимир Путин назвал США «великой страной», передает корреспондент «Газеты.ру».

Такое мнение российский лидер выразил на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

Он отметил, что российская сторона всегда уважала США и продолжает делать это.

«Соединенные Штаты - великая страна», — сказал Путин.

Он упомянул, что обе страны некогда являлись «союзниками в двух мировых войнах».

«Все это наша общая история, причем история позитивная», — подчеркнул Путин.

Российский лидер также добавил, что у Москвы и Вашингтона есть много общих интересов.

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