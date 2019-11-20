Путин назвал Зеленского симпатичным
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Президент России Владимир Путин в ходе форума «Россия зовет!» заявил, что у него нет никаких отношений с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Никаких отношений нет», — сказал Путин.
По словам Путина, они разговаривали лишь по телефону.
«Мне кажется, он симпатичный человек, искренний», — заявил Путин.
Российский лидер добавил, что, по его мнению, Зеленский хочет реального урегулирования ситуации в Донбассе.
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