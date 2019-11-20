Генсек НАТО заявил о необходимости налаживания отношений с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу необходимо улучшить отношения с Россией, но при этом не жертвовать принципами и безопасностью. Об этом он рассказал в интервью газете El Pais.

По мнению политика, сторонам нужны сдерживание, оборона и диалог. При этом он отметил, что диалог не противоречит тому, чтобы быть «сильными и твердыми».

«Напротив, пока мы тверды и едины, мы можем вступать в политический диалог с Россией», — заявил Столтенберг.

В своей речи он также затронул ситуацию с Крымом.

Генсек Североатлантического альянса отметил, что Крым не является частью НАТО, поэтому войска альянса были развернуты у российских границ.

«Мы никогда не примем повторения ситуации с Крымом в какой-либо стране НАТО», — заявил Столтенберг.

Политик также подчеркнул, что «весь альянс ответит», «если какой-либо союзник НАТО будет атакован».

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