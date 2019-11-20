Трамп назвал вторые слушания по импичменту «великим днем для республиканцев»

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Президент США Дональд Трамп заявил, что последние слушания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента американского лидера — «великий день для республиканцев». Об этом он написал в своем Twitter.

Такое заявление он сделал после того, как второе из двух слушаний завершилось.

«Великий день для республиканцев, великий день для нашей страны!», — отметил Трамп.

Как известно, во вторник, 19 ноября, четыре свидетеля дали показания перед комитетом по разведке Палаты представителей.

В свою очередь представитель Белого дома Стефани Гришэм отметила, что прошедшие в этот день слушания не дали ничего нового. Она также заявила, что оба участника первых слушаний сообщили, что ничего из взаимоотношений Трампа с руководством Украины нельзя посчитать за «подкуп» или какое-либо другое преступление.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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