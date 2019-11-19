Медведев надеется согласовать вопросы интеграции с Белоруссией к 8 декабря

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассчитывает, что вопросы интеграции с Белоруссией удастся согласовать к 8 декабря текущего года. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы постараемся свести общий набор решений, нашу работу действительно к 8 декабря», — заявил глава правительства.

При этом он подчеркнул, что согласование всех вопросов является непростой работой, которая требует слаженных усилий правительств обеих стран.

Премьер-министр отметил, что по каждому из вопросов существует множество нюансов, однако он заверил, что правительства способны прийти к консенсусу по абсолютному большинству дорожных карт.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия и Белоруссия согласовали не менее 20 дорожных карт

— Медведев поведал о серьезных разногласиях России и Белоруссии

— Медведев заявил о ежедневном сближении России и Белоруссии