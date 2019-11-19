Медведев надеется согласовать вопросы интеграции с Белоруссией к 8 декабря
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассчитывает, что вопросы интеграции с Белоруссией удастся согласовать к 8 декабря текущего года. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы постараемся свести общий набор решений, нашу работу действительно к 8 декабря», — заявил глава правительства.
При этом он подчеркнул, что согласование всех вопросов является непростой работой, которая требует слаженных усилий правительств обеих стран.
Премьер-министр отметил, что по каждому из вопросов существует множество нюансов, однако он заверил, что правительства способны прийти к консенсусу по абсолютному большинству дорожных карт.
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