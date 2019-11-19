Говоривший об Украине конгрессмен испортил воздух в прямом эфире

Член палаты представителей демократ Эрик Свауэлл испортил воздух во время своей речи в прямом эфире телеканала MSNBC.

Демократ рассуждал о процедуре импичмента американского президента Дональда Трампа и об использовании им денег налогоплательщиков для обмана на выборах при помощи Украины. После этих слов в эфире прозвучал громкий звук, напоминающий будто демократ испортил воздух. Свауэлл на несколько секунд остановился, не показав на лице никаких эмоций, а затем продолжил говорить.

Пользователи сети не остались равнодушными к этому инциденту. Некоторые принялись шутить, однако были и те, кто не поверил, что Свауэлл действительно испортил воздух, указав на возможность монтажа видео.

Сам демократ отрицает, что он был источником этого звука.