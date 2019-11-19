Россия и Белоруссия согласовали не менее 20 дорожных карт

В ходе переговоров премьер-министра России Дмитрия Медведева и главы правительства Белоруссии Сергея Румаса были согласованы не менее 20 дорожных карт, передает ТАСС.

Всего проект интеграции двух стран предусматривает согласование 31 дорожной карты, из них около 20 готовы к подписанию, заявил Румас.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев также сообщил, что часть вопросов по согласованию карт может потребовать дополнительных консультаций президентов России и Белоруссии.

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