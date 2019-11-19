Законопроект о проверке депутатов на детекторе лжи внесли в Раду

В Раду был внесен проект закона, который будет обязывать украинских депутатов каждые полгода проходить полиграф. Об этом говорится на сайте парламента.

Автором проекта является один из депутатов из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский. По его мнению, проверка политиков на детекторе лжи поможет исключить возможность проникновения коррупции в ряды Рады.

Проект закона обяжет Национальное агентство по предотвращению коррупции сделать список вопросов для проверки депутатов. Далее вопросы будут переданы Минобороны или Совету нацбезопасности для проведения проверок. Кроме того, Дубинский предлагает фиксировать показания парламентариев на видео.

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