Зеленский хочет обсудить возвращение Донбасса на встрече «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на предстоящей встрече лидеров «нормандской четверки» украинская сторона планирует затронуть вопрос о сроках возвращения под контроль Киева всей территории Донбасса. Об этом информирует ТАСС.

Он выразил желание деоккупировать Донбасс и установить для этого сроки.

«Мы об этом будем говорить, я буду поднимать этот вопрос», — произнес он на совместном брифинге с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Также Зеленский добавил, что как только на этой территории не окажется никаких незаконных военных формирований, можно будет приступить к решению вопросов, связанных с безопасностью, а также к гуманитарным и социальным вопросам.

Кроме того, украинский лидер намерен поднять тему сроков обмена пленными.

Встреча глав государств «нормандского формата» (Россия, Украина, ФРГ, Франция) состоится 9 декабря в Париже.