Зеленский отказался бриться до возвращения украинских кораблей на родину

Глав Украины Владимир Зеленский ожидает прибытия задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских кораблей на родину. До этого момента он пообещал не бриться, сообщает «Интерфакс».

Во вторник, 19 ноября, Зеленский пришел на пресс-конференцию после встречи с чешским премьером Андреем Бабишем небритым. Он сразу извинился за этот «забобон» (с укр. суеверие. — «Газета.Ru»). По его словам, он очень ждет возвращения кораблей и не будет бриться до того, пока они не прибудут на украинскую землю.

«Корабли вернутся — тогда побреюсь», — пообещал Зеленский.

Ранее стало известно, что задержанные в 2018 году за нарушение российской границы катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» были переданы Киеву.

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