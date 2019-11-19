Зеленский намерен говорить на нормандском саммите о сроках возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи в «нормандском формате» намерен говорить о конкретных сроках возвращения Донбасса под контроль Киева. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы об этом будем говорить, я буду поднимать этот вопрос», — сказал Зеленский.

Встреча глав государств «нормандского формата» (Россия, Украина, ФРГ, Франция) состоится 9 декабря в Париже.

На мероприятии также будет канцлер Германии Ангела Меркель.

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