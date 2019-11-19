В Кремле прокомментировали слушание в рамках процедуры импичмента Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за слушанием в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, но предпочитает не вмешиваться. Об этом сообщает ТАСС.
По словам пресс-секретаря, каждый раз перед президентскими выборами в Соединенных Штатах усиливается русофобия.
«За тем, что там происходит, с большим интересом наблюдают во всем мире, в том числе и в нашей стране, но комментировать это мы никак не хотим», — сказал Песков.
Ранее Трамп заявил, что рассмотрит возможность дать показания на процессе по его импичменту.
«Хотя я не сделал ничего плохого и мне не нравится придавать легитимности неправомочному процессу, эта идея мне нравится», — написал американский президент в своем аккаунте в Twitter.
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