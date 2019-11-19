Мэр Петропавловска-Камчатского уходит с поста

Мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко объявил о решении покинуть свой пост по собственному желанию с 27 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Он уточнил, что уходит с должности по состоянию состоянию своего здоровья и из-за семейных обстоятельств.

Иваненко отметил, что больше не может «исполнять полномочия главы города в полной мере».

Как стало известно, заявление об уходе мэра с поста будет рассмотрено в ходе ближайшей сессии городской думы.