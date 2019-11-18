Трамп рассмотрит возможность дачи показаний на слушаниях об импичменте

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Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность дать показания на процессе по его импичменту. Об этом он написал в своем Twitter.

Трамп напомнил, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выступила с предложением того, чтобы президент ответил на обвинения против него на слушаниях. В том числе, он может это сделать в письменной форме.

«Хотя я не сделал ничего плохого и мне не нравится придавать легитимности неправомочному процессу, эта идея мне нравится», — написал Трамп.

Он добавил, что рассмотрит это предложение, чтобы «конгресс смог снова сосредоточиться».

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