Путин и Макрон обсудили предстоящий «нормандский саммит» по телефону

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходе разговора была обсуждена ситуация в Сирии, лидеры отметили большое значение работы Конституционного комитета и организации полного гуманитарного содействия в Сирии.

Кроме того, Путин сообщил Макрону о передаче представителям Украины трех военных кораблей, которые были задержаны в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Также лидеры двух стран сошлись во мнении, что саммит в «нормандском формате» должен поспособствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений. Путин и Макрон отметили важность выполнения Киевом обязательств по политическим аспектам внутриукраинского урегулирования. Отмечается, что в первую очередь речь идет о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса.

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