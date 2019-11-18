Порошенко хотят лишить неприкосновенности

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Украинская Генпрокуратура решила попросить Раду одобрить снятие неприкосновенности с бывшего лидера страны Петра Порошенко. Об этом рассказала РИА «Новости» пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова.

Как отмечается, ГБР направило в прокуратуру дела на Порошенко, которые касаются его превышения полномочий.

В документе упоминается, что Порошенко также подозревают в таких преступлениях, как: насильственное изменение или свержение конституционного строя, или захват государственной власти.

До этого директор Госбюро Роман Труба завил, что Порошенко проходит свидетелем по 12-13 уголовным делам, которые ведет бюро.

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