Возможное упрощение визовых правил между Белоруссией и ЕС оценили в Кремле
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что особый режим пересечения российско-белорусской границы должен учитываться при переговорах Белоруссии и ЕС об упрощении визового режима. Об этом сообщает РИА «Новости».
Песков отметил, что у России есть на этот счет контакты, где эту тему обсудят в случае дальнейшей реализации этих планов.
Так он ответил на вопрос, будет ли Россия усиливать контроль на российско-белорусской границе в случае, если ЕС и Белоруссия упростят визовые правила.
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