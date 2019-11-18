Возможное упрощение визовых правил между Белоруссией и ЕС оценили в Кремле

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Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что особый режим пересечения российско-белорусской границы должен учитываться при переговорах Белоруссии и ЕС об упрощении визового режима. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков отметил, что у России есть на этот счет контакты, где эту тему обсудят в случае дальнейшей реализации этих планов.

Так он ответил на вопрос, будет ли Россия усиливать контроль на российско-белорусской границе в случае, если ЕС и Белоруссия упростят визовые правила.

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