Оппозиция не прошла в парламент Белоруссии
Представители оппозиции не попали в новый состав нижней палаты парламента (Палаты представителей Национального собрания) Белоруссии. Об этом сообщает сайт ЦИК республики.
Как известно, выборы в Палату представителей прошли в воскресенье, 17 ноября.
Согласно предварительным данным ЦИК, явка избирателей достигла 77,22%.
Однако в ЦИК Белоруссии уточнили, что данные по явке будут обновлены.
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