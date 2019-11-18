Оппозиция не прошла в парламент Белоруссии

Представители оппозиции не попали в новый состав нижней палаты парламента (Палаты представителей Национального собрания) Белоруссии. Об этом сообщает сайт ЦИК республики.

Как известно, выборы в Палату представителей прошли в воскресенье, 17 ноября.

Согласно предварительным данным ЦИК, явка избирателей достигла 77,22%.

Однако в ЦИК Белоруссии уточнили, что данные по явке будут обновлены.

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