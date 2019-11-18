Моралес допустил начало гражданской войны в Боливии

Бывший президент Боливии Эво Моралес выразил обеспокоенность тем, что кризис в стране может привести к гражданской войне, сообщает EFE.

Он призвал боливийцев не дать этому произойти.

Кроме того, политик заявил, что в Боливии «появляются группы, разжигающие насилие».

«Они проникли даже в университеты и собираются в полувоенные группы», — пояснил Моралес.

До этого он был вынужден уехать из Боливии после своей вынужденной отставки. Исполняющим обязанности президента стала оппозиционный сенатор Жанин Аньес.

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