Моралес допустил начало гражданской войны в Боливии
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Бывший президент Боливии Эво Моралес выразил обеспокоенность тем, что кризис в стране может привести к гражданской войне, сообщает EFE.
Он призвал боливийцев не дать этому произойти.
Кроме того, политик заявил, что в Боливии «появляются группы, разжигающие насилие».
«Они проникли даже в университеты и собираются в полувоенные группы», — пояснил Моралес.
До этого он был вынужден уехать из Боливии после своей вынужденной отставки. Исполняющим обязанности президента стала оппозиционный сенатор Жанин Аньес.
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