Трамп раскритиковал помощницу Пенса за слова о переговорах президента США с Зеленском

Президент США Дональд Трамп отчитал сотрудницу внешней разведки и помощницу вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс, которая выразила мнение, что телефонный разговор американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским, произошедший 25 июля, являлся «неуместным». Об этом он написал в своем Twitter.

Он посоветовал Уильямс ознакомиться с двумя расшифровками президентских телефонных разговоров и посмотреть заявление из Украины, которое только что вышло.

«Потом ей следует встретиться с другими противниками Трампа, которых я не знаю и по большей части никогда не слышал о них, и разработать атаку на президента получше!» — написал Трамп.

До этого американский лидер раскритиковал посла США на Украине Мари Йованович.