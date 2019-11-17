Как «вернуть» Крым и Донбасс Украине, рассказали в Польше

Экс-глава польского МИД Витольд Ващиковский дал украинским властям совет по возвращению полуострова Крым и Донбасса. Об этом сообщает «Европейская правда».

Бывший министр рассказал, что Киеву для достижения данных целей необходимо строго следовать европейскому курсу. В последствии это позволит стране увеличить экономический рост, который смотивирует жителей Крыма и Донбасса проголосовать за присоединение к Украине.

Ващиковский также выразил мнение, что «формула Штайнмайера» приведет украинские власти к окончательной потере Донбасса. Экс-глава МИД уточнил, что Россия не стремиться урегулировать конфликта в Донбассе, который якобы дает Москве возможность определенным образом влиять на Украину.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.

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