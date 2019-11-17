Песков: связи между «нормандским саммитом» и законом об особом статусе Донбасса нет

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии связи между проведением встречи в «нормандском формате» и принятием закона об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Пескова, закон об особом статусе является краеугольным.

«Все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они дальше будут себя вести, и то, что они будут делать с этим законом», — пояснил пресс-секретарь.

Он также подчеркнул, что Киеву придется согласовать закон об особом статусе с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

При этом Песков напомнил, что украинские власти до сих пор исключают возможность прямых контактов с Донецком и Луганском, из-за чего возникают вопросы о порядке согласования закона.

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