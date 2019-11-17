Белоруссия не создаст военный альянс с Россией

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет создавать военный союз с Россией, сообщает «Интерфакс».

На встрече с представителями средств массовой информации в Минске глава государства обратился к польскому журналисту с просьбой не писать непроверенную информацию о союзе России и Белоруссии.

Он подчеркнул, что создание военного альянса против стран Запада никогда не планировалось.

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