Лукашенко назвал условие для неподписания документов по интеграции с РФ

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что он не подпишет документы, позволяющие провести интеграцию с российской стороной, если они будут угрожать суверенитету республики. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что не собирается нарушать конституцию и принципы жизни в белорусском обществе.

«Самый главный принцип — суверенитет и независимость», — пояснил Лукашенко.

По его словам, он никогда не подпишет документ, который бы имел в себе угрозу суверенитету Белоруссии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минск выявил нарушения в использовании бюджета Союзного государства

— Путин поручил проработать синхронизацию законов России и Белоруссии

— В МИД Белоруссии рассказали о препятствиях для интеграции с Россией