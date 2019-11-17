Лукашенко назвал условие для неподписания документов по интеграции с РФ
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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что он не подпишет документы, позволяющие провести интеграцию с российской стороной, если они будут угрожать суверенитету республики. Об этом сообщает «Интерфакс».
Он подчеркнул, что не собирается нарушать конституцию и принципы жизни в белорусском обществе.
«Самый главный принцип — суверенитет и независимость», — пояснил Лукашенко.
По его словам, он никогда не подпишет документ, который бы имел в себе угрозу суверенитету Белоруссии.
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