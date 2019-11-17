Фотография Путина с бразильским спецназом появилась в интернете

Журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал в своем аккаунте в Twitter фотографию президента России Владимира Путина.

«Фото на память», — подписал изображение Смирнов.

На снимке российский лидер запечатлен в окружении солдат бразильского спецназа, которые охраняли его во время визита в Бразилию на саммит БРИКС.

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