Фотография Путина с бразильским спецназом появилась в интернете
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Журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал в своем аккаунте в Twitter фотографию президента России Владимира Путина.
«Фото на память», — подписал изображение Смирнов.
На снимке российский лидер запечатлен в окружении солдат бразильского спецназа, которые охраняли его во время визита в Бразилию на саммит БРИКС.
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