Пресс-секретарь Белого дома назвала опасными слухи о здоровье Трампа
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Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала опасными слухи по поводу здоровья президента США Дональда Трампа, который прошел медицинское исследование в субботу. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, некоторым людям и журналистам «гораздо интереснее» распространять «безответственные и опасные» слухи о здоровье Трампа.
Гришэм добавила, что предоставляет полный и честный ответ о здоровье американского президента.
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