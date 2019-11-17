Пресс-секретарь Белого дома назвала опасными слухи о здоровье Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала опасными слухи по поводу здоровья президента США Дональда Трампа, который прошел медицинское исследование в субботу. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, некоторым людям и журналистам «гораздо интереснее» распространять «безответственные и опасные» слухи о здоровье Трампа.

Гришэм добавила, что предоставляет полный и честный ответ о здоровье американского президента.

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