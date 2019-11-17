Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Об этом сообщает ТАСС.

После обследования Трамп направился обратно в центр города.

«Президент остается здоровым и энергичным без каких-либо жалоб, о чем свидетельствуют его неоднократные активные выступления перед тысячами поддерживающих его американцев по несколько раз в неделю», — заявила Гришэм.

Прошлое обследование Трамп проходил в феврале этого года. Тогда врачи признали его здоровье «очень хорошим».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп начал проходить медобследование перед выборами