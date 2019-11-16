В ООН опасаются ухудшения ситуации в Боливии

В ООН выразили опасения возможным ухудшением ситуации в Боливии, передает РИА «Новости».

Об этом заявила Верховный Комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Она отметила, что применение армией и полицией силы при разгоне демонстраций может только «раззадорить» протестующих.

В организации напомнили, что уже 17 человек погибли в ходе протестов.

«В то время как более ранние смерти были главным образом результатом насильственных столкновений между самими протестующими, самые последние, как представляется, являются результатом ненужного или несоразмерного применения силы полицией и армией», — пояснила Бачелет, отметив, что подобная тенденция только усугубляет ситуацию.

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