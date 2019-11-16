Украинский экс-дипломат призвал превратить Донбасс в «дикое поле»

Экс-представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный заявил, что самопровозглашенные республики ЛНР и ДНР должны превратиться в дикое поле. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дипломат считает, что Киев должен переселить с территории Донбасса своих сторонников, а после готовиться к затяжному конфликту.

«Для того чтобы произошла заморозка, надо иметь локальный территориально закрытый конфликт, как в Приднестровье, Нагорном Карабахе», — сказал Безсмертный.

Он отметил, что раз такой сценарий невозможен, то единственным вариантом для ЛНР и ДНР остается превращение их в дикое поле.

«Включена машина, которая будет кровоточить. Просто надо это понять. Нам надо учиться с этим жить, это принять, выстроить систему работы и заняться обустройством нашей жизни», — заключил дипломат.

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