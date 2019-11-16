Российский политолог объяснил слова Помпео о Крыме и Голанских высотах
Слова американского госсекретаря Майка Помпео о признании Голанских высот территорией Израиля и непризнание Крыма частью России — это распространенная в США тактика двойных стандартов. С таким мнением выступил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян, передает RT.
Политологи считает, что две ситуации с признанием одной территории и непризнанием другой, с американской точки зрения, — это разные вещи.
Он отметил, что для американской стороны двойные стандарты — это часто используемая тактика в международных отношениях.
До этого Помпео назвал ситуации с Крымом и Голанскими высотами «очевидно разными».
Американский лидер Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, которые раньше принадлежали Сирии, но были оккупированы.
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