Трамп обвинил судебную систему США в двойных стандартах

После признания вины своего бывшего политического советника президент США Дональд Трамп обвинил судебную систему страны в предвзятости. Об этом американский лидер написал в своем аккаунте в Twitter.

В публикации Трамп выразил свое негодование по поводу признания его экс-советника Роджера Стоуна виновным в даче ложных показаний Конгрессу. Президент перечислил имена людей, которые, по его мнению, также лгали властям.

Среди названных Трампом людей бывший кандидат Демократической партии на пост президента страны Хиллари Клинтон, экс-директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми, экс-директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан и другие.

Он назвал предъявление обвинения Стоуну проявлением «двойных стандартов».

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