Президент Грузии высказалась по поводу протестов в стране

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала проходящие в стране протестные акции, сообщает «Интерфакс».

Она призвала все политические силы Грузии воздержаться от шагов, которые приведут к дестабилизации ситуации в государстве.

По словам Зурабишвили, грузинское общество устало от скандалов и кризисов, а в преддверии предстоящих парламентских выборов необходимо сохранять максимальное спокойствие, чтобы граждане смогли сделать свободный выбор.

Глава Грузии также сказала, что невнесение изменений в избирательную систему вызывает отрицательные оценки в отношении протекающих в стране процессов, и выразила сожаление, что громкая инициатива, поддержанная общественностью, «не была доведена до конца».

Ранее сообщалось, что у здания парламента в Тбилиси проходят протесты из-за непринятия парламентом законопроекта о проведении выборов в 2020 году по пропорциональной системе.

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