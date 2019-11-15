Нарышкин заявил о зеркальных мерах на помилование двух россиян в Литве

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия в ответ на помилование двух россиян Литвой будет действовать зеркально. Об этом сообщает РИА «Новости».

Когда журналисты спросили его о возможной реакции страны на эту ситуацию, он сказал, что меры скорее всего будут зеркальные.

До этого стало известно, что 15 ноября в Литве помиловали осужденных за шпионаж россиян.

При этом сроки выхода на свободу Филипченко и Моисеенко пока не известны.

Мужчины были признаны шпионами в 2017 году. Шяуляйский окружной суд приговорил Моисеенко и Филипченко к десяти с половиной и к десяти годам заключения соответственно.