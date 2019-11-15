Политик из Словакии рассказал о «бархатной революции» 1989 года

Политик из Словакии Ян Чарногурский рассказал, как коммунисты и диссиденты пытались сделать все возможное в ходе событий ноября 1989 года для избежания кровопролития. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

В декабря того же года Чарногурский стал первым зампредом нового федерального правительства Словакии.

В ноябре 1989 года после разгона студенческих протестов в стране появились антикоммунистические настроения.

Чарногурский в это время сидел в тюрьме Братиславы за издание нелегального антикоммунистического журнала и узнал о демонстрациях от своего адвоката.

По его словам, тогдашний президент республики Густав Гусак уступил требованиям митингующих и подписал указ об амнистии политика.

«На другой день я уже был среди ораторов на одном из митингов в Братиславе, а спустя еще два дня стал членом делегации оппозиции», — сказал Чарногурский.

Бывший диссидент отметил, что коммунисты в то время пытались подстроиться под ситуацию, выбрали нового генсека, отказались от принципа властвующей партии.

«Весьма скоро стало понятно, что ни коммунисты, ни, тем более, диссиденты и их сторонники ни в коем случае не хотят допустить крови во время развернувшихся в стране бурных событий», — подчеркнул политик.

Он также считает, что в случае военного вмешательства диссиденты не продержались бы долго в условиях полной международной изоляции, в конечном счете они пошли бы под суд.