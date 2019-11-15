Глава «Слуги народа» инициировал исключение депутата Скороход из фракции

Председатель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия хочет инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, заявившей ранее о политическом давлении со стороны руководства. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, вопрос об исключении Скороход планировалось поднять на следующем заседании фракции. Причиной тому — ее работа на личные интересы, а не на фракцию «Слуга народа».

Он так же сказал, что возможно женщина является чьим-то агентом, поскольку все подаваемые ею правки к законопроектам совпадают с правками «отдельных олигархических групп, представленных через другие политические силы».

Председатель добавил, что Скороход была помощницей фигуранта газового дела Александра Онищенко, и заявил, что будет лично принимать решение об исключении ее из фракции.

Он уточнил, что неправильности ее действий Скороход неоднократно сообщали.

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