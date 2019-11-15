В Литве помиловали осужденных за шпионаж россиян

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которые были осуждены за шпионаж в пользу России. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента.

Отмечается, что соответствующие рекомендации дала комиссия по помилованию на основании принятых парламентом поправок к Уголовному кодексу Литвы. По ним глава государства имеет такое право.

Уточняется, что мужчин вскоре выпустят из-под стражи.

«Учреждению заключения направляется указ главы государства о помиловании, после чего помилованные освобождаются из-под стражи», — пояснила адвокат Галина Кардановская.

При этом сроки выхода на свободу Филипченко и Моисеенко пока не известны.

Мужчины были признаны шпионами в 2017 году. Шяуляйский окружной суд приговорил Моисеенко и Филипченко к десяти с половиной и к десяти годам заключения соответственно.