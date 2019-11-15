Нэнси Пелоси обвинила Трампа во взяточничестве
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Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что американский президент Дональд Трамп признался во взяточничестве по украинскому делу. Об этом сообщает Reuters.
По словам Пелоси, американский лидер злоупотребил властью и нарушил клятву, когда угрожал приостановить военную помощь Украине в обмен на проведение расследования против своего политического противника.
«Это подкуп!», — заявила спикер.
Пелоси считает, что применение Трампом принципа «услуга за услугу» является поводом для его импичмента.
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