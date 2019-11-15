Нэнси Пелоси обвинила Трампа во взяточничестве

Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что американский президент Дональд Трамп признался во взяточничестве по украинскому делу. Об этом сообщает Reuters.

По словам Пелоси, американский лидер злоупотребил властью и нарушил клятву, когда угрожал приостановить военную помощь Украине в обмен на проведение расследования против своего политического противника.

«Это подкуп!», — заявила спикер.

Пелоси считает, что применение Трампом принципа «услуга за услугу» является поводом для его импичмента.

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