Моралес назвал условие своего возвращения в Боливию
Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что вернется домой, если парламент не одобрит его отставку. Об этом сообщает издание Universal.
Он уточнил, что его заявление об отставке лежит в ассамблее.
«Если ассамблея не примет его, я возвращаюсь», — отметил Моралес.
При этом политик подчеркнул, что способен «умиротворить» Боливию.
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