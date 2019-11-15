Моралес назвал условие своего возвращения в Боливию

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Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что вернется домой, если парламент не одобрит его отставку. Об этом сообщает издание Universal.

Он уточнил, что его заявление об отставке лежит в ассамблее.

«Если ассамблея не примет его, я возвращаюсь», — отметил Моралес.

При этом политик подчеркнул, что способен «умиротворить» Боливию.

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