Трамп объявил дату публикации стенограммы второго разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп рассказал, когда будет опубликована стенограмма второго разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

Он заявил, что содержание разговора станет доступно в четверг, 14 ноября.

«Я собираюсь обнародовать в четверг стенограмму второго звонка, а вы сможете решить, что вы об этом думаете», — сказал он.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.