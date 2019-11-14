Зеленский подписал закон о гарантии защиты «обличителям коррупции»
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, который гарантирует защиту лицам, сообщившим о коррупционных преступлениях, передает RT.
Новый закон также освобождает их от юридической ответственности.
Отмечается, что документ поспособствует приведение законодательства страны в соответствие с международными стандартами.
«Закон устанавливает условия для раскрытия информации о коррупции, нормирует порядок раскрытия информации обличителем коррупции, освобождение от юридической ответственности обличителей коррупции... а также обеспечение государственной защиты обличителей коррупции», — уточнили в администрации Зеленского.
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