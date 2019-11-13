Дипломат США объяснил роль Украины в противостоянии Москвы и Вашингтона

Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор рассказал о роли Украины в противостоянии Москвы и Вашингтона. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Украина является стратегическим партнером США.

Тейлор отметил, что она находится на передовой в конфликте с «агрессивной Россией».

При этом он подчеркнул, что Украина нуждается в военной помощи со стороны США и назвал ее отзыв сумасшествием.

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