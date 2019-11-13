Коломойский призвал Украину и Россию наладить отношения

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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил о том, что Украине нужно прекратить вооруженный конфликт на востоке страны, а также наладить отношения с Россией. Об этом сообщает New York Times.

«Они в любом случае сильнее. Нам нужно улучшать наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать», — произнес он.

Олигарх пояснил, что США наоборот толкают Украину на войну.

По его мнению также украинская сторона не планируем принимать Украину в НАТО, тогда как российская включила бы ее в новый Варшавский договор.

Коломойский также уличил США в том, что они используют Украину с целью ослабления геополитического соперника и ведения «войны против России» до конца. Поэтому он считает восстановление российско-украинских отношений фактором, необходимым для экономического выживания Украины.

Ранее бизнесмен заявил о влиянии на партию Зеленского.