Коломойский выступил за восстановление отношений Украины и России

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украине необходимо прекратить вооруженный конфликт на востоке страны и наладить отношения с Россией. Об этом сообщает New York Times.

По словам Коломойского, которого многие считают наиболее влиятельной фигурой на Украине за пределами правительства, США лишь используют Украину в своих геополитических целях. В связи с этим Украине стоит повернуться обратно в сторону России.

«Они в любом случае сильнее. Мы должны улучшить наши отношения», — заявил олигарх.

Он также добавил, что граждане Украины не хотят воевать, а США заставляют их идти на это.

Коломойский заверил, что предпринимает усилия в целях прекращения конфликта в Донбассе, однако сообщать подробности он не стал.

До этого бизнесмен заявил о влиянии на партию Зеленского.