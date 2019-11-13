NYT: Коломойский предложил Украине разворот в сторону России

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил что Украине пришло время налаживать отношения с Россией. Об этом пишет New York Times.

Издание отмечает, что Коломойский, которого многие считают самой влиятельной фигурой на Украине за пределами правительства, показал поразительную перемену настроения, заявив, что Украине пора отказаться от Запад и повернуться обратно в сторону России.

«Они сильнее в любом случае. Мы должны улучшить наши отношения »,- - сказал он, сравнивая силу России с силой Украины.

По утверждению издания, Коломойский также в нецензурных выражениях заявил, что Запад подвел Украину, не предоставив достаточно денег или не открыв достаточно рынков.

«Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, — Америка, — заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это», — цитирует Коломойского NYT.

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